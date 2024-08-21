Брокеры позволят инвесторам заключать сделки каждый день

У брокерских компаний сформировался новый тренд: они запускают торги по выходным дням. Сейчас минимум три брокера предлагают такой функционал своим клиентам.

Торги в выходные и праздничные дни запустил ВТБ. С 2021 года такая возможность есть у клиентов «Т-Инвестиций». Участвовать в торгах могут пользователи инвестиционного приложения Совкомбанка.

Торговля в выходные дни позволит инвесторам эффективно управлять собственной ликвидностью. Об этом пишет «Коммерсант».

«В случае неожиданных затрат в выходной день клиенты могут в пару кликов продать нужное количество паев и вывести деньги на карту в считаные минуты», — сказал руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин.

Для поддержания торгов по выходным брокеры используют внутренние маркет-мейкеры, которые обеспечивают клиентов ликвидностью и приносят компаниям дополнительный доход.

«Пять дней в неделю люди заняты на своем основном месте, и им нужно когда-то принимать инвестиционные решения <...>. Торги в выходные — это, наверное, первое, что может быть сделано в индустрии», — сказал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

При торговле в выходные дни основные риски связаны с не совсем адекватным движением цен, а также с тем, что ликвидности может не хватить. В таком случае брокер должен технически ограничить волатильность.