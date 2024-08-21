Если договор генподряда не долгосрочный, требования ПБУ 2/2008 на него не распространяются

С подрядчиком может быть заключен долгосрочный договор подряда по строительно-монтажным работам (СМР) и отдельно договор на оказание генподрядных услуг, который относится к данному договору подряда.
В бухучете с учетом ПБУ 2/2008 по указанным договорам финансовый результат ведут отдельно по каждому. То есть разные номенклатурные группы. Как одну их не рассматривают.
Услуги по генподряду оказываются каждый месяц — то есть ежемесячно компания считает по ним доход (как в бухучете, так и в налоговом), начисляет НДС.
Поэтому договор на оказание генуслуг не считается долгосрочным. И требования ПБУ 2/2008 на него не распространяются.
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