МТС запустил маркетплейс цифровых решений для бизнеса

МТС Бизнес запустил маркетплейс для предпринимателей, который позволит выбрать и приобрести свыше 100 технологических продуктов: от облачного видеонаблюдения до нейросетей и продуктов по кибербезопасности.

Онлайн-покупки цифровых продуктов для бизнеса будут проходить в режиме одного окна. Нужные сервисы можно купить сразу или добавить в корзину, чтобы подумать о приобретении. Об этом сказано в телеграм-канале МТС.

В дальнейшем на площадке появятся комплексные предложения для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации, умный поиск и консультации виртуального ассистента для предпринимателей.