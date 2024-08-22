С 2025 года будет новая форма отчета об основных строительных машинах

Росстат утвердил годовую форму № 12-строительство «Сведения о наличии основных строительных машин» и указания по ее заполнению.

Среди прочих новых статистических форм отчетов она установлена приказом Росстата от 31.07.2024 № 336 и заменит действующую сейчас.

Впервые отчитаться по новой статформе придется в 2025 году за 2024 год. Срок подачи прежний — с 1-го рабочего дня января по 25 января после отчетного периода.

Теперь отчет нужно сдавать, даже если нет данных для передачи — подписать и оформить только титульный лист. В других разделах заполнять строки, проставлять нули и прочерки не нужно.

В разд. I ввели дополнительные строки для данных о строительных машинах (бульдозерах, самоходных одноковшовых экскаваторах и погрузчиках, гусеничных тракторах), которые используют как топливо: компримированный или сжиженный природный газ (метан), сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан и их смеси).

Сейчас в отчете отдельно выделены только бульдозеры и гусеничные тракторы на природном газе.

Отчет должны подавать юрлица (кроме СМП), которые выполняют работы по договорам стройподряда или хозяйственным способом и имеют на балансе строительные машины.