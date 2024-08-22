Ozon ввел новые штрафы для владельцев ПВЗ

Если предприниматели, которые открыли ПВЗ Ozon, не предоставят площадке доступ к камерам видеонаблюдения, им грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ozon завершил тестирование онлайн-просмотра видео с камер на пунктах выдачи заказов. С 1 октября 2024 года все ПВЗ с тарифом «Максимум бренда» должны установить две камеры и поделиться доступом с маркетплейсом через облачные сервисы.

Подключиться рекомендуют к облачным провайдерам Ipeye, LinkVideo, «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн». Если не выполнить требование Ozon, владельцы ПВЗ получат штраф — 10 тыс. рублей. Об этом пишет RB.RU со ссылкой на рассылку маркетплейса.

Партнеры Ozon просят компанию оплатить переход на облачное видеонаблюдение. Установка и подключение одной камеры стоит примерно 4,5 тыс. рублей.

Владельцы ПВЗ Wildberries уже предоставляют маркетплейсу доступ к системе облачного видеонаблюдения. Это условие указано в оферте.

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