Альфа-Банк начал выдавать ипотеку с привязкой к ключевой ставке

Клиенты банка смогут один раз снизить размер ставки по ипотеке, если ключевая ставка ЦБ уменьшится.

С 22 августа 2024 года Альфа-Банк запустил ипотеку для физлиц с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту вслед за ключевой ставкой Центробанка.

Оформить ипотеку с привязкой к ключевой ставке можно на строящееся и готовое жилье по рыночным программам. Снизить ставку разрешается только один раз на любом сроке кредита. Такая услуга будет бесплатной. Об этом пишет РБК.

«Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту «Рефинансирование», которая была при ключевой ставке 12%», — сказал руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.

Сейчас банки снижают ставку по ипотечному кредиту в обмен на уплату единовременной комиссии. Также дисконт можно получить, если приобрести дополнительные услуги.

Кредиторы не хотят выдавать ипотеку под 21-22% годовых, поскольку это повышает риск дефолта и вероятность досрочного погашения, из-за чего банк не сможет получить ожидаемую прибыль на покрытие операционных расходов.

Более выгодно предоставить кредит под 15-18% с учетом покупки ставки. Это подразумевает, что заемщик должен полностью выплатить банку комиссию.

Центробанк считает подобную практику с продажей ставки ненадлежащей. Банки создают только видимость того, что условия кредитования улучшились. На самом деле при досрочном погашении или в случае дефолта заемщикам не вернут комиссию, она будет признана доходом кредитной организации. С 1 июля 2025 года регулятор собирается запретить банкам применять такой механизм.