ФНС: налоговая база по земельному налогу за 2023 год определяется по-особому

При изменении характеристик земельного участка возникают проблемы с определением налоговой базы. Если кадастровая стоимость участка в 2023 году выше, чем в 2022 году, то для расчета возьмут значение за 2022 год.

База по земельному налогу определяется на основании кадастровой стоимости участка, которая внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Для налогового периода 2023 года есть особые условия расчета. Если кадастровая стоимость участка, внесенная в ЕГРН с 1 января 2023 года, превышает его стоимость с 1 января 2022, то в налоговой базе будут использовать значение за 2022 год.

Исключение составляет увеличение кадастровой стоимости при изменении характеристик участка.

«Если такие изменения происходят в течение 2023 года, вновь установленная кадастровая стоимость применяется со дня внесения в ЕГРН изменений в характеристиках земельного участка: категории земель, значения площади и описания местоположения границ, разрешенного использования», — сказано на сайте ФНС.

В течение 2023 года сумма земельного налога исчисляется с учетом коэффициента, который установлен в п. 7 ст. 396 НК.