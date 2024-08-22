⚡️ Итоги дня: на маркетплейсах нашли БАДы с запрещенным веществами, цены на новостройки в Санкт-Петербурге падают, а онлайн-траты россиян выросли на 41%

Средняя цена билета в кино в России превысила 400 рублей. В прошлом году в августе средняя цена билета составляла 277-283 рубля.
Онлайн-траты россиян в первом полугодии выросли на 41%. По ряду категорий продажи выросли более чем вдвое: аптеки (+172%), товары для творчества (+158%), инструменты и садовая техника (+129%), автозапчасти и автоаксессуары (+128%).
В Воронеже построят завод по глубокой переработке молока. Сумма инвестиций — 6,5 млрд рублей. На предприятии будут производить концентраты сывороточных и молочных белков, а также пермеат или лактозу.
Цены на новостройки в Санкт-Петербурге начали снижаться. Квадратный метр подешевел на 4,7 тыс. рублей. Сильнее чем в Санкт-Петербурге цены на новостройки снизились в Тульской (на 8,7% к июлю), Самарской (на 3,5%) и Ивановской (на 2%) областях.
Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами. В БАД обнаружили листья коки, перец опьяняющий (кава-кава), лекарственные средства эфедра и якорцы стелющиеся, а также запрещенное растение ашваганда. После проверки Ozon и Яндекс.Маркет заблокировали карточки таких товаров.
Жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных. Этим будут заниматься региональные власти. Например, в Новосибирской области на каждые 12 квадратных метров может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Начать дискуссию