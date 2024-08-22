⚡️ Итоги дня: на маркетплейсах нашли БАДы с запрещенным веществами, цены на новостройки в Санкт-Петербурге падают, а онлайн-траты россиян выросли на 41%

Средняя цена билета в кино в России превысила 400 рублей. В прошлом году в августе средняя цена билета составляла 277-283 рубля.

Онлайн-траты россиян в первом полугодии выросли на 41%. По ряду категорий продажи выросли более чем вдвое: аптеки (+172%), товары для творчества (+158%), инструменты и садовая техника (+129%), автозапчасти и автоаксессуары (+128%).

В Воронеже построят завод по глубокой переработке молока. Сумма инвестиций — 6,5 млрд рублей. На предприятии будут производить концентраты сывороточных и молочных белков, а также пермеат или лактозу.

Цены на новостройки в Санкт-Петербурге начали снижаться. Квадратный метр подешевел на 4,7 тыс. рублей. Сильнее чем в Санкт-Петербурге цены на новостройки снизились в Тульской (на 8,7% к июлю), Самарской (на 3,5%) и Ивановской (на 2%) областях.

Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами. В БАД обнаружили листья коки, перец опьяняющий (кава-кава), лекарственные средства эфедра и якорцы стелющиеся, а также запрещенное растение ашваганда. После проверки Ozon и Яндекс.Маркет заблокировали карточки таких товаров.