С 1 сентября нужно работать с МЧД по новому порядку

Машиночитаемая доверенность нужна с 1 сентября сотрудникам, которые будут подписывать документы от имени юридического лица или ИП.

С 1 сентября 2024 года сотрудники, которые подписывают документы от лица компании, должны оформить машиночитаемую доверенность и получить квалифицированную электронную подпись.

Машиночитаемую доверенность не нужно заверять нотариально и распечатывать. Она выглядит как файл в формате XML и применяется в связке с электронной подписью физлица, которому выдана доверенность.

Руководители компании и предприниматели, которые пользуются КЭП, имеют право действовать без МЧД.

Для получения машиночитаемой доверенности в организации нужно:

определить, кто из сотрудников получит право подписывать документы;

узнать требования, которые разрешают применять МЧД в конкретных ситуациях. Это позволит правильно выбрать тип доверенности;

заполнить реквизиты: номер доверенности, дату выдачи и срок действия, информацию о доверителе и представителе, а также определить полномочия и возможность передоверия;

подписать МЧД с помощью КЭП руководителя или ИП;

разместить готовую доверенность в хранилище, распределенном реестре ФНС.

Подробнее о новом порядке работы с машиночитаемыми доверенностями расскажет Георгий Чернявский на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Те, кто сейчас приобретет билеты на офлайн-участие, дополнительно к другим бонусам получат запись конференции, презентации и материалы от спикеров.