Порядок возврата денег за товар зависит от вида QR-кода, по которому была оплата

По возвратам денежных средств при оплате по QR-коду, нужно знать вид этого кода. В этом поможет обслуживающий банк.

Случается, что покупатель оплатил товар по QR-коду, а потом хочет сделать возврат.

Как вернуть деньги, разъяснил эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Надо знать, какой у продавца код:

Статический — многоразовый. В нем есть только реквизиты получателя платежа. Обычно скачивается один раз и вывешивается в магазине около кассы или передается покупателю посредствам эл. почты или другим способом.

Динамический — одноразовый. В нем содержится подробная информация о товаре, работе или услуге с ценой. Обычно оформляют на смарт-терминалах с встроенным банковским терминалом, на банковских терминалах или в интернет-магазинах после оформления заказа.

Если код динамический и оформлен через смарт-терминал, то возврат можно оформить прямо в данных устройствах: нужно следовать инструкции к терминалам или обратиться за инструкцией в банк.

Так же можно оформить возврат через банк-онлайн или его мобильное приложение (этот момент нужно уточните в банке).

Раздел «Эквайринг», далее «Транзакции по QR» (или что-то по аналогии). Находите оплату, которую хотите вернуть. Заходите в нее и ищите кнопку «Возврат» (или что-то подобное). Далее оформляете возврат.

Надо учесть, что для оформления возврата при оплате по QR-коду надо иметь на расчетном счете данную сумму. Так как деньги сразу напрямую списываются со счета.

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