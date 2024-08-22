Малый и средний бизнес получил 5 млрд рублей по программам экспресс-кредитования

Экспресс-кредит в МСП Банке можно оформить в рамках льготных программ по ставке от 14% годовых.

С начала 2024 года представители малого и среднего бизнеса оформили займы в МСП Банке по программам экспресс-кредитования на общую сумму порядка 5 млрд рублей. Это на 35% больше, чем за тот же период 2023 года.

«У бизнеса есть потребность привлечения финансирования для развития своего дела без посещения отделения банка. Поэтому развитию экспресс-кредитования мы уделяем особое внимание, фокусируясь на оптимизации клиентского пути и упрощении всей системы онлайн подачи заявок», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чаще всего за экспресс-кредитами обращаются предприниматели из сферы обрабатывающей промышленности, торговли и строительства.

В апреле 2024 года МСП Банк начал предоставлять экспресс-кредиты в том числе и по льготным программам. Ставка начинается от 14% годовых. Заявку можно подать на любые цели.

Сумма кредитования составляет от 50 тыс. до 50 млн рублей. Дополнительная комиссия не взымается, а средства можно получить без залога и поручительств на счет любого российского банка.