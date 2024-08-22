Рекламу Альфа-Банка и Яндекс.Еды признали ненадлежащей

Компании не предоставили в рекламном сообщении полную информацию о кешбэке.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу на совместную рекламу Альфа-Банка и сервиса Яндекс.Еда, которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов.

Рекламу признали ненадлежащей, поскольку в сообщении не было полной информации о кешбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов. Зрителям обещали вернуть 50% при оплате заказа картой любого банка. Однако рекламодатели умолчали о том, что максимальный размер кешбэка составляет 500 рублей. Об этом было сказано в сноске, набранной мелким шрифтом.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки», — сказано на сайте ФАС.

АО «Альфа-Банк» и ООО «Яндекс.Еда» получили предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.