ИП на ПСН может пользоваться ставкой 0% не обязательно со дня первой регистрации

Региональные власти могут установить ставку 0% для предпринимателей, которые работают на патентной системе налогообложения.

Она будет работать, если ИП зарегистрировались впервые после вступления в силу соответствующего закона.

Также предприниматели должны вести деятельность в социальной, производственной сфере или оказывать бытовые услуги населению.

«ИП вправе применять налоговую ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве ИП непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет», — сказано на сайте ФНС.

Предприниматели имеют право пользоваться налоговыми каникулами в любой момент в рамках двух лет с момента регистрации ИП.

Например, если ИП зарегистрировали 15.11.2023 и подали заявку на получение патента 17.12.2023 сроком действия с 01.01.2024 по 31.12.2024, то по заявленному виду деятельности налоговая ставка будет 0%. Это значит, что ИП начиная с 1 января имеет право применять нулевую ставку по патенту непрерывно в течение двух налоговых периодов.