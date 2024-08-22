Еще один банк из Киргизии приостановил переводы от Сбера

«Айыл банк» на неопределенный срок перестал осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

С 22 августа 2024 года киргизский «Айыл банк» приостановил денежные переводы от Сбербанка.

«Уведомляем Вас о том, что отключены переводы с приложения "Сбер" на карты и счета клиентов ОАО "Айыл Банка" с 22.08.2024 г на неопределенный срок», — сказано на сайте кредитной организации.

Клиенты банка могут отправлять деньги через системы «Золотая Корона» и «AstraSend».

Больше десяти банков Киргизии сообщили о приостановке переводов в российские кредитные организации, такие как Сбербанк, МТС-банк и Т-банк. Транзакции недоступны в обоих направлениях.

Такое решение банки приняли, чтобы минимизировать риски попасть под вторичные санкции.