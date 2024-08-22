Если операции по закону становятся облагаемыми НДС, цену увеличивают. Но не всегда

В этом случае по общему правилу цена, по которой оплачивается исполнение договора, не включавшая в себя НДС, должна быть увеличена на сумму налога в силу закона. Однако иное может быть предусмотрено законом или договором.

Такую позицию высших судов ФНС привела в п. 12 письма от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@, в котором собрала обзор правовых позиций из актов Конституционного и Верховного Судов РФ, принятых во втором квартале 2024 года по вопросам налогообложения.

В этом споре речь шла о сублицензионном договоре на передачу простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для ЭВМ. До наступления второго лицензионного года использования программного обеспечения были приняты поправки в НК, изменившие порядок уплаты НДС по сделкам реализации прав на программы для ЭВМ и базы данных — с 1 января 2021 года освобождение от уплаты НДС по ним не предусмотрено, если они не включены в единый Реестр российских программ.