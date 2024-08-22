💸 Госдума внесла ясность по тратам родителей на школу и институт

Перед началом нового учебного года Госдума ответила на самые популярные вопросы, касающиеся обучения школьников и студентов: нужно ли сдавать деньги на ремонт школы, кто должен покупать учебники, лыжи и др.

Ремонт учебного заведения

Руководство школы не может проводить ремонт за счет родителей. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» обязательства по ремонту или закупке пособий целиком несут муниципалитеты и госорганы.

Уточнено, что руководство школ или учителя не вправе требовать или даже просить родителей учеников оказывать какую‑либо финансовую поддержку на содержание школ и обеспечение образовательного процесса.

Деньги на охрану

Сбор денег на охрану тоже не обоснован. В законе указано, что школа обязана обеспечивать безопасность учеников, когда они там находятся. Однако если у родителей есть желание усилить охрану, они могут добровольно делать это за собственные деньги.

Кто должен закупать учебники

Бесплатно учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы предоставляют «на время получения образования лишь в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов (ст. 35 закона «Об образовании»)».

Все материалы сверх этих стандартов (факультативные, дополнительные) — это добровольный выбор родителей и обучающихся. Закупают их за свой счет либо за счет школы, если будет такое решение образовательного учреждения.

Лыжи для занятий физкультурой

Родители не обязаны покупать ребенку лыжи.

Согласно ч. 1 ст. 35 закона «Об образовании», государственная и муниципальная школы должны бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, к которым относится и спортивный инвентарь.

Общежитие

Оно положено иногородним студентам и льготникам — инвалидам, сиротам и т. д. Остальные места в общежитии распределяются на конкурсной основе.

Если поступили без экзаменов, например по результатам олимпиады, имеете преимущество. Затем учитывают баллы по ЕГЭ и вступительным испытаниям.

Даже если учиться на платном, можно получить комнату. Решение о предоставлении студенту общежития принимает каждое учебное заведение самостоятельно.

Налоговый вычет за платное образование

Можно получить вычет по НДФЛ за платное образование — не только в государственном или муниципальном учебном заведении, но и в частном вузе при наличии у него лицензии.

Если работающий студент платит за себя сам, форма обучения значения не имеет. Если за него платят родители, вычет они получат при условии, что обучение дневное.

Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента оплаты обучения.