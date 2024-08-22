Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества и в сфере таможни

План российско-китайского инвестиционного сотрудничества и 16 других межправительственных и межведомственных документов были подписаны по итогам 29-й регулярной встречи премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Помимо двух протоколов, посвященных механизму регулярных встреч, и четырех — работе правительственных комиссий, делегации также подписали протокол к соглашению об облегчении поездок граждан, а также протокол о поддержке сотрудничества в области фундаментальных исследований между вузами РФ и КНР.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании — о трансграничном использовании высокоавтоматизированного транспорта, о сотрудничестве в деле спасения на море, в химической промышленности, в экологичном строительстве.

Таможенные органы РФ и КНР также подписали два документа: Москва и Пекин будут сотрудничать в области работы механизма единого окна при таможенном оформлении, а также укрепят методологическое и информационное сотрудничество в сфере таможенной статистики.

Суть в том, что сейчас российская и китайская сторона дают немного отличающиеся оценки товарооборота. Документ позволит приблизиться к единому подходу в подсчетах.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на ТАСС.