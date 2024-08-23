Иностранные компании заплатили за выход из России почти 140 млрд рублей

Поступления в федеральный бюджет от иностранных компаний в 66 раз превысили план.

С начала 2024 года бюджетные поступления от сделок по выходу иностранного бизнеса из России достигли 139,34 млрд рублей. Это превышает план на весь год в 66 раз. Власти ожидали по этой статье доходов получить 2,1 млрд рублей.

В 2023 году иностранные компании перевели в бюджет 116,5 млрд рублей. Безвозмездные взносы платят резиденты недружественных стран со сделок по продаже российских активов. Такие решения должны быть согласованы с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Размер взноса составляет 15% от рыночной стоимости активов. Об этом пишет РБК.

«По сравнению с тем потоком сделок, который был в 2022-2023 годах, мы действительно видим снижение количества сделок с иностранным бизнесом», — сказала старший юрист CLS Мария Тимофеева.

Большинство иностранных компаний, у которых был крупный бизнес в РФ, уже вышли из него в 2022-2023 годах. Поэтому в бюджетном плане прогноз по доходу оказался небольшим.

Одной из крупных сделок по продаже иностранного бизнеса стало разделение Яндекса. Нидерландская компания продала активы консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей. Также Майкл Калви продал бизнес Baring Vostok холдингу «Восток Инвестиции», в который вошли представители российской команды компании.

По словам партнера департамента налогового и юридического консультирования Kept Алисы Мелконян, сейчас на рассмотрении правкомиссии находится огромное количество заявлений. В основном они касаются не резонансных сделок и затрагивают активы небольших игроков. Не исключено, что предприниматели добиваются разрешения на выплату процентов и дивидендов.