Пенсия работающих и неработающих пенсионеров отличается на 4,8 тысяч рублей

Разрыв между пенсионными выплатами продолжит сокращаться после индексации, которая начнется с 2025 года и затронет работающих пенсионеров.

В июле 2024 года разрыв между выплатами работающим и незанятым пенсионерам сократился на 17% — до 4,8 тыс. рублей. Социальный фонд переводит тем, кто работает, в среднем 18,6 тыс. рублей, а неработающим пенсионерам — 23,4 тыс.

Разница в пенсионных выплатах сократилась, поскольку начисления трудоустроенным пенсионерам растут из-за повышения пенсионного возраста. Показатель продолжит сокращаться и в 2025 году, когда власти начнут индексировать выплаты пожилым людям, которые продолжают трудовую деятельность. Об этом пишут «Известия».

За полгода начисленная пенсия работающим пенсионерам выросла на 4%, тогда как выплаты незанятым практически не изменились.

«Средний размер пенсии увеличится в номинальном выражении в соответствии с величиной индексации, которая, в свою очередь, будет зависеть от инфляции. В реальном выражении выплаты изменятся несильно. Нужно понимать, что механизм индексации предназначен в первую очередь для сохранения реальной покупательной способности и хеджирования от инфляционных рисков», — сказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

С 2025 по 2027 годы на индексацию из бюджетных средств выделят 533,5 млрд рублей. Индексировать будут выплату, которую пенсионер получал на конец 2024 года. Также учтут все пропущенные периоды индексации за годы работы. Эти деньги прибавят к фактической пенсии, что станет базой для расчета повышения в 2025 году.