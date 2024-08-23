Как провести оценку договора на предмет налоговых рисков

О чем подумать до подписания документов, какие условия договора важно проверить и как исключить налоговые риски.

Договор, составленный без учета налоговых рисков, может стать причиной значительных доначислений по налогам. Проверьте свои документы и не допускайте ошибок в будущих соглашениях. С этим поможет эксперт на вебинаре «Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК». Он состоится 26 августа в 11:00 мск!

Мы разберем типичные ошибки таких договоров:

размытые формулировки в предмете договора;

лишние условия договора, невыполнение которых приводит к исключению расходов из базы по налогу на прибыль;

наименование и предмет договора не соответствуют экономическому смыслу сделки;

применение формулировок, противоречащих законодательству РФ.

Как правильно провести налоговый анализ договора разберем на практикуме вместе с экспертом Светланой Беляевой. Она консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Ждем вас на вебинаре 26 августа в 11:00 мск!