Как провести оценку договора на предмет налоговых рисков

Договор, составленный без учета налоговых рисков, может стать причиной значительных доначислений по налогам. Проверьте свои документы и не допускайте ошибок в будущих соглашениях. С этим поможет эксперт на вебинаре «Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК». Он состоится 26 августа в 11:00 мск!
Мы разберем типичные ошибки таких договоров:
размытые формулировки в предмете договора;
лишние условия договора, невыполнение которых приводит к исключению расходов из базы по налогу на прибыль;
наименование и предмет договора не соответствуют экономическому смыслу сделки;
применение формулировок, противоречащих законодательству РФ.
Как правильно провести налоговый анализ договора разберем на практикуме вместе с экспертом Светланой Беляевой. Она консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Ждем вас на вебинаре 26 августа в 11:00 мск!
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