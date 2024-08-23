Кабмин расширит границы ТОР «Забайкалье»

На новых территориях резиденты территорий опережающего развития постоят жилые кварталы и контейнерный терминал, а также будут вести разведку золоторудных месторождений.

Правительство приняло решение расширить границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Это нужно для создания новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

В ТОР включат участки в Газимуро-Заводском и Забайкальском муниципальных районах, Тунгокоченском муниципальном округе, а также в городе Чите. Новые проекты позволят создать около 3,6 тыс. рабочих мест и привлечь частные инвестиции на сумму свыше 139 млрд рублей.

«Это позволит создать условия для запуска инвестиционных проектов по строительству жилого квартала, разработке медно-золотого и золоторудных месторождений и созданию перерабатывающих мощностей, возведению контейнерного терминала на пограничном переходе Забайкальск-Маньчжурия», — сказано на сайте кабмина.

Территория опережающего развития — специальный инструмент для стимулирования приоритетных отраслей экономики, который позволяет создавать новые рабочие места и повышать инвестиционную активность в регионах. Резиденты ТОР получают льготы и дополнительные преференции.