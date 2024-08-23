Бизнес будет платить сбор за использование зарубежного софта

Сбор не коснется представителей малого и среднего бизнеса, а также бюджетных организаций, которые работают на иностранном ПО.

Минцифры собирается в сентябре внести в Госдуму законопроект, по которому бизнес начнет платить сбор за использование иностранного программного обеспечения (ПО).

«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже. Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», — сказал министр цифрового развития Максут Шадаев.

Такое решение будет стимулировать компании переходить на отечественное ПО, что позволит поддержать российских разработчиков и добиться суверенитета страны.