Бизнес будет платить сбор за использование зарубежного софта

Минцифры собирается в сентябре внести в Госдуму законопроект, по которому бизнес начнет платить сбор за использование иностранного программного обеспечения (ПО).
«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже. Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», — сказал министр цифрового развития Максут Шадаев.
Такое решение будет стимулировать компании переходить на отечественное ПО, что позволит поддержать российских разработчиков и добиться суверенитета страны.
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Но вводить новые налоги по-прежнему не планируется, нет.
Легче ввести новый сбор, чем развивать конкуренцию для отечественного софта.