В России планируют создать две биржи криптовалют

Для поддержания внешнеэкономической деятельности в стране создадут две криптобиржи. Одна будет находиться в Москве, а другая — в Санкт-Петербурге.

В России могут появиться как минимум две биржи криптовалют. Одна будет создана на базе Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), а вторую площадку откроют в Москве.

Пока что не решено, будет ли московская криптобиржа работать вместе с Мосбиржей или для нее создадут отдельную площадку в рамках экспериментально-правового режима. Об этом пишет «Коммерсант».

На первом этапе эксперимента доступ к таким биржам может быть ограничен, в дальнейшем его смогут получить крупнейшие экспортеры и импортеры.

Недавно мы писали, что первая российская криптобиржа может начать работу до конца 2024 года.