Санкт-Петербургская валютная биржа не планирует работать с криптовалютой

СПВБ опровергла слухи о том, что торговая площадка станет одной из платформ по торговле криптовалютой.

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) опровергла информацию о том, что на ее базе будет создана биржа криптовалют.

О том, что СПВБ станет одной из криптовалютных площадок, рассказал собеседник издания «Коммерсант».

«Появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Санкт-Петербургская Валютная Биржа планирует стать одной из площадок по торговле криптоактивами не соответствуют действительности. Утвержденная стратегия развития ориентирована на развитии собственных продуктов и сервисов на денежном и фондовом рынках и не предполагает предоставления каких-либо сервисов, связанных с криптовалютами», — сказано на сайте торговой площадки.

Недавно мы писали, что в России планируют создать две криптобиржи в Москве и в Санкт-Петербурге.