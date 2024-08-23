ВС РФ запретил изымать автомобиль у должника, если тот в нем нуждается

Женщина с ДЦП отстояла свое право на автомобиль, который хотели забрать кредиторы в счет погашения долга.

Верховный суд запретил кредиторам забрать у женщины с ДЦП автомобиль, на котором она добирается к врачам для прохождения реабилитации. Хотя нижестоящие инстанции не увидели причин отказать в изъятии машины.

В декабре 2022 года жительницу Башкирии признали банкротом за долги перед Сбербанком на сумму 415 тыс. рублей. Ее автомобиль Lifan собирались продать за 250 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

Банкрот выступила против такого решения, поскольку ей нужно посещать медицинские учреждения в 52 км от дома. Тратить деньги на такси и приобрести новую машину женщина не сможет, поскольку у нее нет работы, а социальные выплаты уходят на содержание двух детей.

ВС решил, что должник не может лишиться автомобиля, если испытывает в нем острую потребность для «поддержания достойного уровня жизни и обеспечения своевременного и надлежащего доступа к медицинской помощи».