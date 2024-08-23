На что обращают внимание налоговики при выявлении дробления бизнеса

Что в работе компаний может насторожить налоговых инспекторов. Необходимо проверять свой бизнес и защитить от обвинений в незаконном дроблении.

ФНС отказывается предоставить точный перечень критериев дробления бизнеса. Налоговики ссылаются на то, что судебная практика достаточно сформировалась, чтобы понять, кого могут привлечь к ответственности за незаконное дробление.

Инспекторы проверяют бизнес по следующим основным признакам дробления:

общие руководители, учредители, сотрудники и специалисты по ведению бухгалтерского учета;

единство кадровой политики;

совпадение IP-адресов и местонахождения компаний;

общие средства связи, контрагенты, ресурсы и имущество;

участники схемы несут расходы друг за друга.

Налогоплательщики имеют право опровергнуть доводы налоговиков и предоставить доказательства, что участники группы ведут самостоятельную деятельность.

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