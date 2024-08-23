Как импортерам вести бухгалтерский, налоговый и таможенный учет: смотрите видео

Важно разобраться с таможенным, бухгалтерским и налоговым учетом импорта, чтобы перестать допускать ошибки и получать штрафы.

Чтобы начать импорт товаров из-за границы, нужно разобраться, какие документы следует оформить, что прописать в контракте, как пройти процедуру таможенного оформления и какие платежи внести. Но самое главное: нужно разобраться с налогами и учетом ВЭД, чтобы не допустить ошибок. Смотрите видеозапись вебинара!

В видео эксперты рассказали:

Как начать вести деятельность ВЭД.

Какие бывают виды таможенных платежей.

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности.

Как формировать декларацию по НДС при ВЭД.

Чек-лист при подготовке первой импортной поставки.

Документы для импорта товаров.

Спикеры вебинара — Ольга Мардашова, бухгалтер по ВЭД в компании Бухгалтер.рф, и Василий Богомазов, руководитель отдела таможенного оформления.