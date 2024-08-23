Как импортерам вести бухгалтерский, налоговый и таможенный учет: смотрите видео

Чтобы начать импорт товаров из-за границы, нужно разобраться, какие документы следует оформить, что прописать в контракте, как пройти процедуру таможенного оформления и какие платежи внести. Но самое главное: нужно разобраться с налогами и учетом ВЭД, чтобы не допустить ошибок. Смотрите видеозапись вебинара!
В видео эксперты рассказали:
Как начать вести деятельность ВЭД.
Какие бывают виды таможенных платежей.
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности.
Как формировать декларацию по НДС при ВЭД.
Чек-лист при подготовке первой импортной поставки.
Документы для импорта товаров.
Спикеры вебинара — Ольга Мардашова, бухгалтер по ВЭД в компании Бухгалтер.рф, и Василий Богомазов, руководитель отдела таможенного оформления.
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