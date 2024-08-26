Как работать с электронными перевозочными документами

Для работы с ЭПД сотруднику нужна квалифицированная электронная подпись, машиночитаемая доверенность, а также смартфон с доступом к системе электронного документооборота.

Система передачи электронных перевозочных документов начала действовать с 1 сентября 2022 года. Электронная транспортная накладная (ЭТрН) представляет собой аналог бумажной накладной. В этом документе есть информация:

о грузоотправителе, водителе, объеме груза, деталях грузоперевозки;

приемке груза перевозчиком;

грузе от получателя, его характеристиках;

факте передачи груза получателем перевозчику.

Чтобы пользоваться электронными перевозочными документами, уполномоченные лица должны получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и использовать ее вместе с машиночитаемой доверенностью, которая подтвердит полномочия сотрудника действовать от лица компании.

Затем нужно подключиться к информационной системе ЭПД и приобрести нужную электронику. Например, планшет или смартфон с мобильным интернетом и доступом к ЭДО.

Узнайте больше о работе с электронными перевозочными документами на вебинаре «ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом».

На вебинаре разберем:

Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.

Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.

Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.

Почему важно успеть отладить бизнес-процессы в сфере ЭПД — до внедрения обязательности от государства.

Как понять, какое решение подходит для вашего бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 10 сентября в 11:00 мск!