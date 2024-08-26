Как работать с электронными перевозочными документами

Система передачи электронных перевозочных документов начала действовать с 1 сентября 2022 года. Электронная транспортная накладная (ЭТрН) представляет собой аналог бумажной накладной. В этом документе есть информация:
о грузоотправителе, водителе, объеме груза, деталях грузоперевозки;
приемке груза перевозчиком;
грузе от получателя, его характеристиках;
факте передачи груза получателем перевозчику.
Чтобы пользоваться электронными перевозочными документами, уполномоченные лица должны получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и использовать ее вместе с машиночитаемой доверенностью, которая подтвердит полномочия сотрудника действовать от лица компании.
Затем нужно подключиться к информационной системе ЭПД и приобрести нужную электронику. Например, планшет или смартфон с мобильным интернетом и доступом к ЭДО.
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Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.
Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.
Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.
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