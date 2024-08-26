Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в сентябре 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на сентябрь 2024 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

Анонс вебинаров августа 2024

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Тема вебинара

Дата

Время

1

ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году

3 сентября

11:00

2

Новые правила игры: как вести бухгалтерию на маркетплейсе в 2025 году

4 сентября

11:00

3

Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться

5 сентября

14:00

4

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса

6 сентября

11:00

5

ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом

10 сентября

11:00

6

Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру

17 сентября

11:00

7

Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС

18 сентября

11:00

8

Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН

18 сентября

15:00

9

Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке

24 сентября

11:00

10

ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций

26 сентября

11:00

11

Как безопасно работать с самозанятыми

30 сентября

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 1 490 руб.

Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.

Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

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