Календарь вебинаров для бухгалтера в сентябре 2024

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Абонемент на вебинары за 1 490 руб.
Анонс вебинаров августа 2024
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№
Тема вебинара
Дата
Время
1
3 сентября
11:00
2
Новые правила игры: как вести бухгалтерию на маркетплейсе в 2025 году
4 сентября
11:00
3
Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться
5 сентября
14:00
4
6 сентября
11:00
5
ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом
10 сентября
11:00
6
Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру
17 сентября
11:00
7
Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС
18 сентября
11:00
8
18 сентября
15:00
9
24 сентября
11:00
10
ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций
26 сентября
11:00
11
30 сентября
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.
Купить абонемент за 1 490 руб.
Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
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