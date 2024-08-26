Предприниматели просят отменить минимальную сумму туристического налога

Чтобы нижняя граница туристического налога в размере 100 рублей не превышала максимальный лимит, представители туриндустрии предлагают отказаться от минимальной суммы.

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил ФНС и Минэкономразвития изменить формулу подсчета туристического налога. В частности, предприниматели хотят отменить минимальную сумму в размере 100 рублей в сутки за номер в отеле.

По мнению РСТ, минимальная сумма туристического налога не соответствует установленному на 2025 год уровню в 1% от стоимости проживания. Представители бизнес-сообщества предлагают отказаться от нижнего порога, оставив только верхнюю границу в виде процента. Об этом пишет РБК.

«Не больше 1%, но не меньше 100 рублей — это интересная коллизия. Чтобы 100 руб. было 1%, стоимость [проживания в гостинице] должна быть не меньше 10 тыс. руб. [за ночь]. Мы немного знаем таких гостиниц», — сказал президент РСТ Илья Уманский.

С 2025 года региональные власти получат право устанавливать туристический налог. В следующем году он составит 1% от стоимости услуг по временному проживанию. Размер налога будет увеличиваться по одному проценту в год. Однако с 2029 года ставка не должна превышать 5%.