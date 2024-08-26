Что нужно для получения налоговой амнистии

Бизнес сможет не платить доначисления, пени и штрафы за дробление бизнеса, если решения ФНС не вступили в силу до 12 июля 2024 года.

Предприниматели и компании могут избежать ответственности за дробление бизнеса. Для этого нужно добровольно изменить модель поведения и отказаться от использования незаконных схем.

С 12 июля 2024 года ФНС приостановила вступление в силу решений по итогам выездных проверок за налоговые периоды 2022-2024. Это касается только нарушений в части дробления бизнеса, сказано в федеральном законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

«Воспользоваться амнистией смогут налогоплательщики, которые «обелят» свой бизнес, то есть откажутся от применяемой схемы. В этом случае они освобождаются от доначисленных сумм, пеней и штрафов в связи с дроблением по результатам выездных налоговых проверок, решения по которым не вступили в законную силу до 12 июля 2024 года», — говорится на сайте ФНС.

Налогоплательщики, которые продолжат применять искусственное дробление, утратят право на амнистию. Их привлекут к ответственности не только за новые, но и за ранее совершенные нарушения. Придется уплатить пени, штрафы и доначисления по решениям, которые были временно приостановлены.

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