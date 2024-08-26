Путин: реальные зарплаты выросли на 10,1%

На фоне роста реальных зарплат вырос потребительский спрос, а оборот розничной торговли увеличился на 8,8%.

С января по май 2024 года заработная плата в реальным выражении увеличилась на 10,1%. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

В стране сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%. Потребительский спрос остается высоким, за первые полгода оборот розничной торговли вырос на 8,8%.

«В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь-май текущего года», — сказал Владимир Путин.

За первые семь месяцев 2024 года доходы федерального бюджета приблизились к 20 трлн рублей. Это на 36% больше, чем показателя того же периода в 2023 году.