Заявление на подключение к электросетям можно будет подать на Госуслугах

С 2026 года все электросетевые компании начнут принимать электронные заявления на подключение к сетям.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 22 августа 2024 г. № 1125, по которому с 1 января 2026 года физлица и предприниматели смогут подать заявление на подключение к электрическим сетям через портал Госуслуги.

«Решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты», — сказано на сайте кабмина.

У жителей страны останется возможность лично подать заявление в офисе электросетевой компании или оформить документы на сайте организации.