Гражданин Сербии за сдачу в аренду своей московской квартиры платит НДФЛ

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в РФ, считаются доходами от источника в РФ. Поэтому НДФЛ по ним платят как резиденты РФ, так и нерезиденты.

Причем для нерезидентов ставка НДФЛ составляет 30%.

ФНС в письме от 05.08.2024 № ЗГ-2-11/11181@ разъяснила ситуацию по резиденту Сербии, который сдает квартиру в РФ и платит с этого дохода налог в Сербии.

С этой страной есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Этот международный договор от 1995 года заключен с Югославией и в августе 2023 года указом Президента был приостановлен, но только с Черногорией.

Нормы этого договора с Сербией продолжают действовать.

По этому соглашению доход, полученный налоговым резидентом Сербии от сдачи в аренду квартиры в РФ, может облагаться налогом в России.

Чтобы не было двойного налога, в Сербии у него будет вычет из налога на доход в размере российского НДФЛ.