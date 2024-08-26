Объем госзакупок у МСП вырос почти на 60%

Компании с госучастием заключили контракты на 5 трлн рублей с поставщиками-представителями малого и среднего бизнеса.

В 2024 году объем закупок компаний с государственным участием у представителей малого и среднего бизнеса увеличился почти на 60% и превысил 5 трлн рублей.

«Объем таких закупок МСП у компаний с государственным участием постоянно растет. Законом установлена квота в 25% объема закупок крупнейшими заказчиками, компаниями у субъектов МСП. В этом году это уже более 5 трлн рублей», — сказал заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков.

Компании с госучастием должны часть своих закупок совершать у МСП-поставщиков и оплачивать работы в течение семи дней.