С изменениями в зарплатной нормативке не надо знакомить сотрудников, которых это не касается

Работодатель должен знакомить сотрудников с принимаемыми локальными нормативными актами (ЛНА), непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Если же в ЛНА вносят какие-то изменения, которые касаются только некоторых сотрудников, то всех остальных знакомить с этими изменениями не надо.

Об этом сообщает ГИТ по Москве в письме от 13.08.2024 № ПГ/17137/10-26317-ОБ/593.

Например, в правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) вписали суммированный учет рабочего времени.

Значит, знакомить с новыми ПВТР надо только тех, кто на этом режиме будет работать.

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