С 3 сентября — новая форма информирования о пенсионных накоплениях

СФР утвердил новую форму информирования о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений.

Форма отражает в том числе суммы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) маткапитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результатах их инвестирования.

Минюст зарегистрировал приказ СФР от 24.07.2024 № 1279 с новым бланком. Прежняя форма 2023 года с 3 сентября утратит силу.

Основные цели появления нового бланка:

повысить информированность застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования;

создать дополнительные условия для принятия взвешенного решения о переводе средств пенсионных накоплений новому страховщику.

Соцфонд поправил состав предоставляемых сведений. Например, добавили данные о размере пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии на дату 5-летней фиксации, а также сведения о суммах гарантийного восполнения и возмещения.

Ранее мы писали, что Соцфонд разошлет самозанятым уведомления о формировании пенсии.