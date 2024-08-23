Соцфонд разошлет самозанятым уведомления о формировании пенсии

Самозанятые могут формировать пенсию за счет добровольных взносов в Социальный фонд.

Осенью 2024 года Социальный фонд отправит самозанятым уведомления о праве сформировать пенсию за счет добровольных взносов. Сообщения будут поступать в личный кабинет на портале Госуслуги.

В первом уведомлении Соцфонд объяснит, как добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для формирования пенсионных прав. Второе сообщение получат самозанятые, которые уже делают отчисления в фонд. Они получат напоминание об уплате средств.

«На первом этапе уведомления получат самозанятые предпенсионного возраста, то есть те, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет и меньше. Далее Социальный фонд направит сообщения тем, у кого пенсионный возраст наступает через 6-10 лет. На третьем этапе уведомления получат люди, выходящие на пенсию через 11-15 лет», — сказано на сайте Соцфонда.

Сейчас налоговый режим на профессиональный доход не предусматривает обязательных страховых взносов, поэтому периоды работы в качестве самозанятого не будут учитывать при оформлении страховой пенсии по старости.

Их можно учесть, если уплачивать добровольные взносы. Сделать это можно, подав заявление в Социальный фонд лично, по почте, на сайте СФР, через мобильное приложение «Мой налог».

Если вы самозанятый, отчисляете себе на пенсию? Или знаете таких самозанятых? Делитесь в комментариях.