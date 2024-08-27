По каким критериям ФНС трактует предпринимательскую деятельность как дробление бизнеса

ФНС в письме от 09.08.2024 № СД-4-7/9113 разъяснила, по каким критериям налоговые органы трактуют предпринимательскую деятельность как дробление бизнеса.
Дробление бизнеса представляет собой способ неправомерной неуплаты налогов. Использование таких схем приводит к занижению налогов по ОСНО за счет искусственного распределения доходов между зависимыми обществами или ИП на специальных режимах налогообложения.
При проведении проверок и выявлении дробления сотрудники ФНС руководствуются:
общими подходами к доказыванию признаков дробления бизнеса;
актуальными правовыми позициями Верховного суда;
судебной практикой разрешения налоговых споров арбитражными судами.
Налоговые инспекторы находят, что несколько формально самостоятельных компаний ведут единую деятельность, которая координируется одними и теми же лицами. Например, общими учредителями и руководителями.
Также ФНС обращает внимание на общих сотрудников, единство кадровой политики, на ведение бухгалтерского учета одним и тем же лицом, на совпадение IP-адресов, совпадение адреса местонахождения компаний.
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