По каким критериям ФНС трактует предпринимательскую деятельность как дробление бизнеса

Налоговики увидят признаки дробления бизнеса, если у компаний есть общие руководители и сотрудники, совпадают адреса и бухгалтерский учет ведет один и тот же человек.

ФНС в письме от 09.08.2024 № СД-4-7/9113 разъяснила, по каким критериям налоговые органы трактуют предпринимательскую деятельность как дробление бизнеса.

Дробление бизнеса представляет собой способ неправомерной неуплаты налогов. Использование таких схем приводит к занижению налогов по ОСНО за счет искусственного распределения доходов между зависимыми обществами или ИП на специальных режимах налогообложения.

При проведении проверок и выявлении дробления сотрудники ФНС руководствуются:

общими подходами к доказыванию признаков дробления бизнеса;

актуальными правовыми позициями Верховного суда;

судебной практикой разрешения налоговых споров арбитражными судами.

Налоговые инспекторы находят, что несколько формально самостоятельных компаний ведут единую деятельность, которая координируется одними и теми же лицами. Например, общими учредителями и руководителями.

Также ФНС обращает внимание на общих сотрудников, единство кадровой политики, на ведение бухгалтерского учета одним и тем же лицом, на совпадение IP-адресов, совпадение адреса местонахождения компаний.

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