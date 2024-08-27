Управление Президента РФ по внутренней политике получило право проводить общественно-политическую экспертизу проектов федеральных законов и указов Путина

Это закрепил Указ Президента от 22.08.2024 № 718.
В частности, к задачам и функциям этого Управления дополнительно отнесены:
проведение общественно-политической экспертизы проектов федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента РФ, а также по поручению Президента или главы его Администрации — других проектов нормативных правовых актов
;
подготовка критериев и показателей эффективности деятельности глав регионов, региональных и местных властей;
подготовка предложений по мерам поощрения регионов и муниципалитетов по показателям деятельности.
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