Экспертиза

Управление Президента РФ по внутренней политике получило право проводить общественно-политическую экспертизу проектов федеральных законов и указов Путина

С 22 августа 2024 года расширены полномочия Управления Президента России по внутренней политике.

Это закрепил Указ Президента от 22.08.2024 № 718.

В частности, к задачам и функциям этого Управления дополнительно отнесены:

  • проведение общественно-политической экспертизы проектов федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента РФ, а также по поручению Президента или главы его Администрации — других проектов нормативных правовых актов

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  • подготовка критериев и показателей эффективности деятельности глав регионов, региональных и местных властей;

  • подготовка предложений по мерам поощрения регионов и муниципалитетов по показателям деятельности.

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