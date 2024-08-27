Отец может взять допвыходные по уходу за ребенком-инвалидом без справки от матери, которая живет своей жизнью

СФР в письме от 31.07.2024 № 19-02/98567л разобрал такую ситуацию: мужчина живет с ребенком-инвалидом. Мать этого ребенка (бывшая жена) вышла замуж и живет отдельно с детьми от нового брака. Отношения с бывшим мужем и ребенком она не поддерживает. Мужчина не может принести в бухгалтерию справу с работы бывшей жены.
По правилам справка от второго родителя не нужна в таких случаях:
он умер;
признан безвестно отсутствующим;
лишен родительских прав;
у него лишение свободы;
находится в командировке более 1 месяца;
другие обстоятельства, свидетельствующие о том, что он не может осуществлять уход за ребенком или уклоняется от воспитания ребенка.
В данной ситуации отец должен в заявлении написать, что мать уход за ребенком не осуществляет и связи с ней нет. К заявлению надо приложить свидетельство о разводе.
При этом сотрудник несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений.
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