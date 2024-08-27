Отец может взять допвыходные по уходу за ребенком-инвалидом без справки от матери, которая живет своей жизнью

Чтобы оформить дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом, нужна справка с работы другого родителя о том, что он эти дни не использовал или использовал частично. Но иногда можно и без справки.

СФР в письме от 31.07.2024 № 19-02/98567л разобрал такую ситуацию: мужчина живет с ребенком-инвалидом. Мать этого ребенка (бывшая жена) вышла замуж и живет отдельно с детьми от нового брака. Отношения с бывшим мужем и ребенком она не поддерживает. Мужчина не может принести в бухгалтерию справу с работы бывшей жены.

По правилам справка от второго родителя не нужна в таких случаях:

он умер;

признан безвестно отсутствующим;

лишен родительских прав;

у него лишение свободы;

находится в командировке более 1 месяца;

другие обстоятельства, свидетельствующие о том, что он не может осуществлять уход за ребенком или уклоняется от воспитания ребенка.

В данной ситуации отец должен в заявлении написать, что мать уход за ребенком не осуществляет и связи с ней нет. К заявлению надо приложить свидетельство о разводе.

При этом сотрудник несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений.