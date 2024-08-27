Ситибанк в Казахстане просит клиентов закрыть рублевые счета

С 24 сентября банк перестанет обслуживать клиентов со счетами в рублях.

До 24 сентября 2024 года клиентам казахстанского Ситибанка нужно закрыть счета в рублях и перевести договоры в другие банки. После этой даты банк перестанет принимать платежи в Россию.

Кроме того, Ситибанк в Казахстане прекратит предлагать котировки по валютным парам с рублем. Это затронет конверсионные операции, денежные переводы, любые платежи и зачисления валютной выручки.

С 22 июля по 24 сентября максимальный лимит конвертации с рублем составит эквивалент 1 млн долларов на клиента в день, пишет Frank media.

«С 24 сентября принятие новых валютных договоров, а также обслуживание действующих, будет приостановлено, если валюта договора российские рубли либо участник валютного договора находится в России», — сказал собеседник издания.

Ситибанк по-прежнему проводит трансграничные переводы в рублях, но только для действующих клиентов.