МТС, Мегафон и Билайн не отменили роуминг в Крыму

Операторы мобильной связи должны были отменить дополнительную плату для абонентов, которые отправились в Крым. За услуги пользователи должны платить по тарифам домашнего региона.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении операторов связи МТС, Мегафон и Билайн. Компании продолжают брать с абонентов дополнительную плату при нахождении в Крыму.

«В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет», — сказано на сайте ФАС.

Оператор Tele2 первым отменит дополнительную плату. Это будет сделано до 8 октября 2024 года. Время нужно, чтобы компания могла технически подготовить свои системы.

Сейчас ФАС поэтапно приводит тарифы на услуги связи в поездках по России к ценам домашнего региона. Ведомство устранило все предпосылки для взимания дополнительной платы.

Абоненты крымских операторов ООО «К-телеком» и ООО «КТК Телеком» уже могут пользоваться услугами связи по принципу «как дома».