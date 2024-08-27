Презервативы, шприцы и другие медизделия замаркируют с 1 сентября

Эксперимент продлится один год — с 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года — на основании постановления Правительства от 17.05.2024 № 620.

В рамках эксперимента маркировке подлежат презервативы, шприцы, инфузионные системы, салфетки (в т. ч. одноразовые), пробирки, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, импланты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и космических нитей, медицинские маски.

Также с 01.09.2024 нужно сообщать в государственную информсистему мониторинга «Честный ЗНАК» о выводе из оборота маркированных медицинских изделий, предусмотренных постановлениями кабмина от 31.05.2023 № 885 и № 894.

Постановлением 885 установлены правила и порядок маркировки кресел-колясок, а постановлением 894 — в частности обеззараживателей-очистителей воздуха, обуви ортопедической и вкладных корригирующих элементов для обуви ортопедической, аппаратов слуховых, кроме частей и принадлежностей, стентов коронарных, компьютерных томографов, ряда санитарно-гигиенических изделий.

Кроме того, постановлением от 31.05.2024 № 744, вступающим в силу с 1 сентября 2024, утверждены правила маркировки отдельных видов технических средств реабилитации. На основании этого же документа заканчивается эксперимент по маркировке отдельных видов техсредств реабилитации, введенный постановлением от 03.10.2023 № 1632.

Эти новшества обобщил Росздравнадзор.