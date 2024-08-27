ФНС объяснила, как платить налоги на имущество за несовершеннолетних детей

Несовершеннолетний признается налогоплательщиком, если является собственником жилья или доли в нем, земельного участка и других объектов недвижимости.

Оплачивать налоги за них могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица. Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банк, кассу местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.

Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ».

В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего и нажать кнопку «Отправить запрос».

В ЛК несовершеннолетнего может быть не более двух подтвержденных запросов, уточнила ФНС.

Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос, нажав соответствующую кнопку. В случае отмены запроса в ЛК ребенка в добавлении будет отказано.

Добавленные в такой список несовершеннолетние исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на «крестик» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

Затем в разделе «Налоги» появится раскрывающийся список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.