При дистанционной торговле можно регистрировать ККТ на любой адрес

Закон № 54-ФЗ не ограничивает пользователя в выборе адреса и места установки ККТ, применяемой для безналичных расчетов без непосредственного взаимодействия покупателя и продавца.

Об этом сообщает ФНС в письме от 26.02.2024 № 30-01-15/16355.

Право применять ККТ, расположенную вне места расчетов, есть при расчетах за товар при разносной торговле и при дистанционном способе продажи товаров.

При этом в законодательстве о ККТ нет понятия «облачная (цифровая) касса», отмечает ФНС. Модели ККТ, включенные в реестр, смотрите тут.

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