Размер доначислений ИП после налоговых проверок вырос в два раза

За первые шесть месяцев 2024 года инспекторы доначислили индивидуальным предпринимателям налогов почти на 5 млрд рублей.

В первом полугодии 2024 года объем доначислений после выездных налоговых проверок индивидуальных предпринимателей вырос на 119,4%. Сумма составила 4,946 млрд рублей. Для сравнения за тот же период 2023 года ФНС доначислила ИП 2,224 млрд.

Средний размер налоговых доначислений вырос на 177% — с 19,6 млн до 54,3 млн рублей. При этом число выездных проверок со стороны ФНС сократилось на 17%. Сумма доначислений по камеральным проверкам увеличилась на 21,7% — с 44,5 млрд до 54 млрд рублей. Об этом пишет Forbes.

Партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов считает, что рост доначислений связан с пристальным вниманием налоговиков к схемам дробления бизнеса. Планируя проверку, инспекторы выбирают компании с имуществом, за счет которого можно взыскать недоимку всех участников группы.

«Еще одна причина заметного роста — привлечение к налоговой ответственности блогеров, которые зачастую действуют как ИП», — сказал партнер BGP Litigation Павел Кондуков.

Основные доначисления идут на стадии предпроверочного анализа — когда предпринимателям дают возможность добровольно уточнить обязательства и доплатить в бюджет нужные суммы. Это позволяет избежать штрафов и привлечения к уголовной ответственности. Однако размер доначислений по итогам предпроверочного анализа больше, чем по результатам выездных проверок.