Банки ОАЭ блокируют платежи из России за китайскую технику

С начала августа 2024 года банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и технику, которую поставляют из Китая.

Предприниматели проводили платежи через ОАЭ по самой низкой комиссии 1-3%. Отказ банков в проведении операций связан с риском попасть под вторичные санкции со стороны США. Об этом пишет «Коммерсант».

«Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10-20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30% <...>. Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ», — сказал источник издания.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич объяснил, что китайские поставщики не любят проводить сделки через третьи страны. При этом банки Китая с весны 2024 года стали блокировать оплату электронных компонентов от предпринимателей из России.

«Проблемы с прямой оплатой через китайские банки сохраняются, поэтому к ноябрю-декабрю этого года может возникнуть дефицит потребительской техники и компонентов, которые оплачивались через эти страны, а цены могут вырасти на 8-10%», — сказал учредитель бренда Jacky’s Гусейн Иманов.

Многие организации проводят платежи через китайские компании или же создают для этого собственные организации в Дубае. Банки Китая стали запрашивать у бизнеса из ОАЭ информацию о происхождении средств, а также таможенные декларации.