ФНС рассказала, где удобнее хранить электронные кассовые чеки: два варианта

Для удобного получения и хранения электронных чеков ККТ Налоговая служба разработала специальный бесплатный сервис для покупателей — «Мои чеки онлайн». Он отображает и хранит данные о чеках:

которые покупатель получил при покупке товаров, работ, услуг;

за онлайн-покупки;

которые были отсканированы в бесплатном приложении «Проверка чеков».

В нем можно и самостоятельно добавлять чеки — для этого нужно отсканировать QR-код, и он отобразится в общем списке чеков. Кроме того, чеки из этого приложении удобно предъявлять для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

Хранить и получать кассовые чеки можно и в мобильном приложении «Проверка чеков». Оно также позволяет проверить, передан ли чек в ФНС. Для этого следует отсканировать QR-код или ввести его данные вручную и отправить запрос на проверку в ведомство. Результат отобразится на экране мобильного приложения. Оно также подсвечивает маркированные товары и позволяет узнать их статус в национальной системе маркировки.

В случае некорректности или если чек не выдали, пользователь может сообщить в ФНС России о нарушении.

Скачать эти мобильные приложения можно в магазинах приложений RuStore, AppGallery, Google Play и AppStore. «Мои чеки онлайн» также доступно на официальном сайте ФНС, уточнило ведомство.