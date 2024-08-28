В России появится реестр государственных некоммерческих организаций

Власти пока не собирают информацию о количестве НКО, которые учредило государство. Это изменят, и в течение 30 дней с момента регистрации организации будут передавать сведения о представителях РФ в своих органах управления.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил о планах создать механизм учета сведений об НКО, учредителем которых выступает государство.

В течение 30 дней со дня государственной регистрации некоммерческая организация будет должна направить сведения о назначенных представителях РФ в органах управления. Об этом пишет RG.RU.

«Проектом предполагается формирование реестра НКО, созданных государством. Полномочиями на ведение реестра планируется наделить Минюст России. Надо подчеркнуть, что учету в реестре не будут подлежать государственные корпорации, государственные компании, а также созданные ими некоммерческие организации, государственные учреждения», — сказал Груздев.

Сейчас в стране не ведут учет государственных некоммерческих организаций. По итогам предварительного анализа таких компаний около 80.