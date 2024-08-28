В России появится реестр государственных некоммерческих организаций

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил о планах создать механизм учета сведений об НКО, учредителем которых выступает государство.
В течение 30 дней со дня государственной регистрации некоммерческая организация будет должна направить сведения о назначенных представителях РФ в органах управления. Об этом пишет RG.RU.
«Проектом предполагается формирование реестра НКО, созданных государством. Полномочиями на ведение реестра планируется наделить Минюст России. Надо подчеркнуть, что учету в реестре не будут подлежать государственные корпорации, государственные компании, а также созданные ими некоммерческие организации, государственные учреждения», — сказал Груздев.
Сейчас в стране не ведут учет государственных некоммерческих организаций. По итогам предварительного анализа таких компаний около 80.
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